Подсели всей семьей на такую рыбку — готовлю лимонеллу под сырной корочкой. Всего 25 минут до сытного ужина на столе

Этот рецепт — находка для любителей белой рыбы. Технология приготовления подойдет для любого нежирного филе: минтая, хека, трески или тилапии. Сливочный соус с лимонной цедрой и орегано раскрывает вкус, а сырная корочка добавляет пикантности.

Что понадобится

Филе лимонеллы — 500 г, репчатый лук — 1 крупная шт., сливочное масло — 50 г, лимон — 1 шт., сливки 20% — 200 мл, твердый сыр — 100 г, мука — 1 ст. л., сушеное орегано — 1 ч. л., соль, черный молотый перец — по вкусу.

Как готовлю

Филе лимонеллы (если использовалось замороженное, его необходимо заранее разморозить в холодильнике) нарезаю крупными кусками. Лук очищаю и шинкую полукольцами.

В форму для запекания выливаю половину растопленного сливочного масла, равномерно распределяю лук, сверху выкладываю рыбу.

Посыпаю солью, перцем, орегано и тертой лимонной цедрой, сбрызгиваю лимонным соком и оставшимся маслом. Отправляю в разогретую до 180 °C духовку на 10 минут.

Тем временем в отдельной емкости смешиваю муку со щепоткой соли, постепенно вливаю сливки, активно помешивая венчиком до однородности.

Достаю форму из духовки, равномерно заливаю рыбу сливочной смесью, посыпаю тертым сыром и возвращаю в духовку еще на 15 минут до образования золотистой корочки. Подаю горячим, при желании украсив свежей зеленью.

