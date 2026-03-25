25 марта 2026 в 06:44

Хотите удивить гостей? Приготовьте этот элегантный куриный рулет. Грибная начинка с плавленым сыром и специями — вкус, достойный ресторана

Этот рулет — доказательство того, что из доступных ингредиентов можно создать настоящее кулинарное украшение стола. Нежное куриное филе, томленые грибы и тягучий сыр образуют гармоничный союз, который покорит даже искушенных гурманов.

Что понадобится

Куриное филе (грудка) — 500 г, шампиньоны — 200 г, плавленый сыр — 150 г, лук репчатый — 1 шт. (средняя), чеснок — 2 зубчика, масло растительное — 2 ст. л., сметана — 2 ст. л., горчица — 1 ч. л., соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу, паприка молотая — 1 ч. л., зелень петрушки или укропа — несколько веточек.

Как готовлю

Куриное филе промываем, обсушиваем и делаем глубокий надрез вдоль, не прорезая до конца, и раскрываем, как книжку. Накрываем пищевой пленкой и аккуратно отбиваем до толщины около 1 см. Солим, перчим и слегка присыпаем паприкой.

Для начинки лук и чеснок мелко нарезаем, грибы режем пластинками. На сковороде разогреваем масло, обжариваем лук до прозрачности, добавляем грибы и готовим до испарения жидкости и легкой румяности. В конце добавляем чеснок, соль и перец, остужаем.

К остывшей грибной начинке добавляем плавленый сыр и мелко рубленную зелень, тщательно перемешиваем. Равномерно распределяем начинку по отбитому филе, оставляя небольшие края.

Аккуратно сворачиваем филе в плотный рулет, начиная с более узкого края. Для надежности можно перевязать его кулинарной нитью или скрепить шпажками. Смешиваем сметану с горчицей и щепоткой паприки.

Смазываем рулет со всех сторон этой смесью. Выкладываем рулет швом вниз в форму для запекания. Отправляем в разогретую до 180 °C духовку на 40–45 минут до образования аппетитной золотистой корочки.

Даем готовому рулету отдохнуть 10–15 минут под фольгой, затем нарезаем порционными кусочками и подаем.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Проверено редакцией
Читайте также
Творожная пасха с лимоном: простой рецепт — взбили блендером и все
Творожная пасха с лимоном: простой рецепт — взбили блендером и все
Мраморный рулет из рыбы — короткий путь в мир высокой кухни. Готовлю с кремом из сельдерея для безупречной подачи
Мраморный рулет из рыбы — короткий путь в мир высокой кухни. Готовлю с кремом из сельдерея для безупречной подачи
Эти рулетики из телятины — элегантное спасение для особого ужина. Нежное мясо, хрустящий бекон и яичный сюрприз под сливочным соусом
Эти рулетики из телятины — элегантное спасение для особого ужина. Нежное мясо, хрустящий бекон и яичный сюрприз под сливочным соусом
Кажется невероятным, как простое тесто превращается в элегантное блюдо с восточными нотками. И все за 30 минут!
Кажется невероятным, как простое тесто превращается в элегантное блюдо с восточными нотками. И все за 30 минут!
Кладу пакет с кефиром в морозилку — готов нежнейший сыр с зеленью и чесноком: никакой химии и консервантов
Кладу пакет с кефиром в морозилку — готов нежнейший сыр с зеленью и чесноком: никакой химии и консервантов
Дмитрий Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Капитуляция Киева и обвал фронта: новости СВО на утро 25 марта
В Госдуме не поддержали проект о запрете пальмового масла в детском питании
В одном из крупнейших вузов Новосибирска разгорелся пожар
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 389 БПЛА
США случайно разбомбили молочную ферму в Эквадоре
Недружественные страны «потеряли» в России более $610 млрд доходов
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 25 марта
После пожара на самом дорогом авианосце США вскрылись шокирующие детали
Рота ВСУ загадочно исчезла под Харьковом почти в полном составе
Губернатор привел подробности отражения воздушной атаки в Ленобласти
Что известно о массовых задержках в Пулково
Психолог рассказала, как вычислить босса-манипулятора
«Много людей хотят»: Индия готова прислать еще больше мигрантов в Россию
«Хаос в Персидском заливе»: что известно о срыве русофобских планов ЕС
Гастроэнтеролог ответила, почему кислоты омега-3 полезны для женщин
Юрист ответил, что грозит за езду с грязными номерами
Перемалывают ВСУ в ожесточенных боях: успехи ВС РФ к утру 25 марта
«Плюнула под ноги»: выходка Зеленской стала оскорбительной для жены Трампа
Врач рассказала об опасном влиянии антидепрессантов на ЖКТ
«Это ошибка»: экс-премьер Молдавии разочарован политикой страны против РФ
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

