Хотите удивить гостей? Приготовьте этот элегантный куриный рулет. Грибная начинка с плавленым сыром и специями — вкус, достойный ресторана

Этот рулет — доказательство того, что из доступных ингредиентов можно создать настоящее кулинарное украшение стола. Нежное куриное филе, томленые грибы и тягучий сыр образуют гармоничный союз, который покорит даже искушенных гурманов.

Что понадобится

Куриное филе (грудка) — 500 г, шампиньоны — 200 г, плавленый сыр — 150 г, лук репчатый — 1 шт. (средняя), чеснок — 2 зубчика, масло растительное — 2 ст. л., сметана — 2 ст. л., горчица — 1 ч. л., соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу, паприка молотая — 1 ч. л., зелень петрушки или укропа — несколько веточек.

Как готовлю

Куриное филе промываем, обсушиваем и делаем глубокий надрез вдоль, не прорезая до конца, и раскрываем, как книжку. Накрываем пищевой пленкой и аккуратно отбиваем до толщины около 1 см. Солим, перчим и слегка присыпаем паприкой.

Для начинки лук и чеснок мелко нарезаем, грибы режем пластинками. На сковороде разогреваем масло, обжариваем лук до прозрачности, добавляем грибы и готовим до испарения жидкости и легкой румяности. В конце добавляем чеснок, соль и перец, остужаем.

К остывшей грибной начинке добавляем плавленый сыр и мелко рубленную зелень, тщательно перемешиваем. Равномерно распределяем начинку по отбитому филе, оставляя небольшие края.

Аккуратно сворачиваем филе в плотный рулет, начиная с более узкого края. Для надежности можно перевязать его кулинарной нитью или скрепить шпажками. Смешиваем сметану с горчицей и щепоткой паприки.

Смазываем рулет со всех сторон этой смесью. Выкладываем рулет швом вниз в форму для запекания. Отправляем в разогретую до 180 °C духовку на 40–45 минут до образования аппетитной золотистой корочки.

Даем готовому рулету отдохнуть 10–15 минут под фольгой, затем нарезаем порционными кусочками и подаем.

