Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 апреля 2026 в 18:09

Вместо скучной тушеной говядины делаю эту — с кукурузой, сладким перцем и чили. Кускус не варю, завариваю

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сколько лет я варил кускус как кашу. А надо было просто залить кипятком и накрыть крышкой на 5 минут. Выходит рассыпчатым, нежным. Пока мясо тушится, кускус готов сам. Все вместе — идеальный обед.

Что понадобится

600 г говядины, 1 луковица, 2 помидора, 0,5 перца чили, 1 морковь, 1 репа, 150 г кабачка, 1 сладкий перец, 1 початок кукурузы, 200 г кускуса, 3 ст. л. растительного масла, 20 г сливочного масла, 1,5 ч. л. соли, 0,5 ч. л. перца, 1 ч. л. приправы (паприка, кориандр, тмин), 250 мл кипятка.

Как я готовлю

Говядину обжариваю до корочки, откладываю. Лук пассерую 10 минут, возвращаю мясо. Добавляю помидоры, соль (1 ч. л.), перец, приправу, чили. Тушу 30 минут под крышкой.

Добавляю морковь, репу, сладкий перец, тушу 20 минут. Добавляю кабачок и кукурузу, тушу 15 минут.

Кускус заливаю кипятком с солью (0,5 ч. л.) и сливочным маслом, накрываю на 5–7 минут, рыхлю вилкой.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

Проверено редакцией
Читайте также
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Десерт за копейки — мешаю и в морозилку, кайфую без чувства вины: сладкое без сахара и лишних калорий
Инспектора-коррупционера московского СИЗО разоблачили из-за заказа фастфуда
В России призвали законодательно закрепить понятие «готовая еда»
Общество
рецепты
еда
мясо
Дмитрий Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы даты финальных слушаний по разводу Потанина
Ушел из жизни аргентинский оскароносный режиссер
«Не просто давался»: раскрыты сложности при освобождении Волчанских Хуторов
Стало известно, какое наказание понесут петербуржцы за секс на кладбище
В Госдуме раскрыли, стоит ли ожидать бунта в рядах ВСУ
В Чехии раскрыли, на каких условиях Украина получит €90 млрд
Моргенштерн попал на деньги, жуткое ДТП на Садовом кольце: что дальше
Кардиолог дала советы, как снизить давление без лекарств
«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался от отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь, как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы честно высказались об умственных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
Арестована виновница смертельного ДТП на Садовом
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Опубликовано фото взорвавшейся в руках пермского школьника пачки денег
В российском регионе объявили ракетную опасность
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.