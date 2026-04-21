Вместо скучной тушеной говядины делаю эту — с кукурузой, сладким перцем и чили. Кускус не варю, завариваю

Сколько лет я варил кускус как кашу. А надо было просто залить кипятком и накрыть крышкой на 5 минут. Выходит рассыпчатым, нежным. Пока мясо тушится, кускус готов сам. Все вместе — идеальный обед.

Что понадобится

600 г говядины, 1 луковица, 2 помидора, 0,5 перца чили, 1 морковь, 1 репа, 150 г кабачка, 1 сладкий перец, 1 початок кукурузы, 200 г кускуса, 3 ст. л. растительного масла, 20 г сливочного масла, 1,5 ч. л. соли, 0,5 ч. л. перца, 1 ч. л. приправы (паприка, кориандр, тмин), 250 мл кипятка.

Как я готовлю

Говядину обжариваю до корочки, откладываю. Лук пассерую 10 минут, возвращаю мясо. Добавляю помидоры, соль (1 ч. л.), перец, приправу, чили. Тушу 30 минут под крышкой.

Добавляю морковь, репу, сладкий перец, тушу 20 минут. Добавляю кабачок и кукурузу, тушу 15 минут.

Кускус заливаю кипятком с солью (0,5 ч. л.) и сливочным маслом, накрываю на 5–7 минут, рыхлю вилкой.

