Рагу готовлю только так — делюсь рецептом из солнечной Бразилии. Вместо жирного мяса кладу нежную рыбу, а заливка — это шедевр

Это блюдо — квинтэссенция духа Бразилии, где европейские, африканские и азиатские традиции слились в ярком кулинарном карнавале. Нежное филе, томленное в бархатном кокосовом молоке с острым чили и свежим лаймом, — это гастрономическое приключение, которое начинается на вашей кухне.

Что понадобится

Для рагу: филе белой рыбы (треска, морской окунь) — 500 г, лук репчатый — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, перец сладкий — 1 шт., перец чили — 1 шт., масло оливковое — 2 ст. л., паприка молотая — 1 ч. л., перец кайенский — щепотка, бульон овощной — 200 мл, молоко кокосовое — 400 мл, цедра лайма — 1 шт., соль, перец черный молотый — по вкусу.

Для риса: рис длиннозерный — 200 г, лук репчатый — 1/2 шт., чеснок — 1 зубчик, масло растительное — 1 ст. л., бульон овощной — 400 мл, лук зеленый — 2–3 пера, соль, перец — по вкусу.

Для подачи: лайм — 1 шт.

Как готовлю

Сначала готовим основу для рагу. Лук и сладкий перец нарезаем кубиком, чили — тонкими кольцами, чеснок измельчаем. В кастрюле с толстым дном разогреваем оливковое масло и пассеруем лук с перцами 7–8 минут до мягкости. Добавляем чеснок, паприку и кайенский перец, прогреваем еще минуту до раскрытия аромата. Рыбное филе нарезаем крупными кубиками, солим и перчим. Выкладываем рыбу к овощам, вливаем кокосовое молоко и овощной бульон, добавляем цедру лайма. Доводим до кипения, накрываем крышкой и тушим на медленном огне около 20 минут.

Параллельно готовим гарнир. На растительном масле обжариваем мелко нарезанные лук и чеснок до прозрачности. Добавляем рис, перемешиваем и прогреваем зерно 1–2 минуты. Вливаем горячий бульон, солим, доводим до кипения, затем убавляем огонь и варим под крышкой 15 минут. Снимаем с огня и даем рису настояться 10 минут, не открывая крышку. Перед подачей заправляем рис мелко нарезанным зеленым луком. Раскладываем рис по тарелкам, сверху выкладываем ароматное рыбное рагу и украшаем дольками свежего лайма.

Ранее сообщалось о способе разморозить мясо за минуту. Главное — делать это правильно, чтобы сохранить вкус и текстуру продукта.