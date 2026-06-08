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08 июня 2026 в 08:24

Забудь про сухую рыбу: я покажу, как сделать ее сочной и ароматной за 5 минут

Фото: D-NEWS.ru
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Если ты думаешь, что сочная рыба — это сложно, значит, не пробовал этот способ. Все гениальное просто: соль, перец, лимон и пять минут на сковороде.

Ингредиенты

Филе горбуши (или лосося) — 500 г, лимон — 1 шт., соль — 1 ст. л., перец черный молотый — по вкусу, масло растительное — 2 ст. л., масло сливочное — 50 г, чеснок — 2 зубчика, укроп свежий — 1 пучок.

Как готовлю

Сначала рыбу нарезаю на порционные стейки толщиной 3–4 см, солю и перчу с обеих сторон. Сбрызгиваю соком половинки лимона и оставляю на 5 минут, пока разогреваю сковороду. На сильный огонь наливаю растительное масло и кладу сливочное — именно смесь масел дает ту самую хрустящую корочку.

Выкладываю рыбу кожей вниз и жарю по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. В последнюю минуту бросаю в масло раздавленный чеснок и веточки укропа, поливаю этой ароматной смесью рыбу прямо на сковороде. Снимаю с огня, даю отдохнуть пару минут и подаю с долькой лимона.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я никогда не думал, что за пять минут можно получить такую хрустящую корочку, а внутри — нежнейшее, сочное филе. Лимон сделал свое дело: аромат стоял на всю кухню, и рыба буквально таяла во рту. Мой совет — подавайте с легким салатом, чтобы не перебивать вкус.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
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рыба
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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