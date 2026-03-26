Этот рыбный рулет — мой секрет идеального праздничного стола. Нежнейший фарш, ароматная овощная начинка и золотистая корочка

Этот рулет — то самое блюдо, которое заставляет гостей замереть в ожидании первого кусочка. За хрустящей аппетитной корочкой скрывается сочный рыбный фарш и яркая слоеная начинка из обжаренных овощей.

Что понадобится

Для фарша: филе белой морской рыбы (тилапия, морской язык) — 600 г, багет или белый хлеб — 100 г, молоко — 100 мл, репчатый лук — 1 шт., черешки сельдерея — 2 шт., яичные белки — 2 шт., растительное масло — 1 ст. л., соль, молотый перец.

Для начинки: лук-порей (белая часть) — 1 шт., морковь — 1 шт., помидоры — 2 шт., чеснок — 2 зубчика, растительное масло — 2 ст. л., соль, молотый перец.

Для запекания: пергамент, растительное масло для смазывания.

Как готовлю

Репчатый лук и сельдерей мелко нарезаем, обжариваем на 1 ст. л. масла до мягкости (6–7 минут) и остужаем. Для начинки тонко режем лук-порей, натираем морковь, рубим чеснок и нарезаем кубиками помидоры.

Обжариваем порей на 2 ст. л. масла 4 минуты, добавляем морковь с помидорами и готовим еще 5 минут. Снимаем с огня, смешиваем с чесноком, солим и перчим. Рыбное филе прокручиваем через мясорубку. Хлеб размачиваем в молоке, отжимаем и добавляем к фаршу вместе с остывшими обжаренными луком и сельдереем.

Солим, перчим и аккуратно вмешиваем взбитые в крепкую пену яичные белки. На слегка смазанном маслом листе пергамента распределяем рыбную массу прямоугольным пластом толщиной около 1,5 см. Сверху равномерно выкладываем овощную начинку.

Аккуратно, приподнимая край пергамента и помогая лопаткой, сворачиваем плотный рулет. Смазываем его поверхность маслом, заворачиваем в пергамент и отправляем в духовку, разогретую до 190 °C, на 35–40 минут. За 15 минут до готовности разрезаем верх пергамента, чтобы рулет подрумянился. Даем немного остыть, нарезаем порционными кусками и подаем.

