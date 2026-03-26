Хватит есть ее сырой: попробуйте обжарить пекинскую капусту с яйцом

Многие привыкли использовать пекинскую капусту только в свежем виде. А зря! При легком обжаривании она раскрывается совершенно иначе: становится нежной, слегка сладковатой, но при этом не теряет форму. Это тот случай, когда из минимума продуктов получается максимум удовольствия.

Вот вам настоящий рецепт простого и вкусного блюда с пекинской капустой для сковороды. Возьмите один небольшой кочан (примерно 500 г), разделите его на крупные дольки вдоль, чтобы корешок держал листья. Разогрейте 2 ст. ложки растительного масла с двумя зубчиками чеснока, выложите дольки срезом вниз. Обжаривайте до румяной корочки пару минут, затем переверните. В отдельной миске взбейте два яйца с 1 ст. ложкой соевого соуса и залейте смесью капусту. Накройте крышкой и томите на медленном огне три минуты. Посыпьте зеленым луком (несколько перьев).

Этот рецепт простого и вкусного блюда с пекинской капустой станет вашим фаворитом, когда нужно накормить семью быстро, сытно и без заморских продуктов. Минимум посуды, максимум вкуса — попробуйте уже сегодня!

