Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 11:11

Хватит есть ее сырой: попробуйте обжарить пекинскую капусту с яйцом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Многие привыкли использовать пекинскую капусту только в свежем виде. А зря! При легком обжаривании она раскрывается совершенно иначе: становится нежной, слегка сладковатой, но при этом не теряет форму. Это тот случай, когда из минимума продуктов получается максимум удовольствия.

Вот вам настоящий рецепт простого и вкусного блюда с пекинской капустой для сковороды. Возьмите один небольшой кочан (примерно 500 г), разделите его на крупные дольки вдоль, чтобы корешок держал листья. Разогрейте 2 ст. ложки растительного масла с двумя зубчиками чеснока, выложите дольки срезом вниз. Обжаривайте до румяной корочки пару минут, затем переверните. В отдельной миске взбейте два яйца с 1 ст. ложкой соевого соуса и залейте смесью капусту. Накройте крышкой и томите на медленном огне три минуты. Посыпьте зеленым луком (несколько перьев).

Этот рецепт простого и вкусного блюда с пекинской капустой станет вашим фаворитом, когда нужно накормить семью быстро, сытно и без заморских продуктов. Минимум посуды, максимум вкуса — попробуйте уже сегодня!

Ранее мы поделились рецептом салата «Метелка» для похудения.

Читайте также
Александра Вкусова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач дал советы, как легко сэкономить на лечении зубов
Белый дом опубликовал странные видео в соцсети Х
Гришино, Ильиновка, Павловка: хорошие и плохие новости фронта СВО 26 марта
В МИД России указали на попытки внешних сил вытеснить РФ из Азии
Россиянка раскрыла схему мошенничества с билетами на концерт Макса Коржа
Иран выгнал американских военных на «удаленку»
Удары по Украине сегодня, 26 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Названа дата встречи депутатов Госдумы с представителями Конгресса США
Невролог назвал неочевидные признаки рака
Подростков будут судить за жестокое нападение на пассажира электрички
В Иране убили ответственного за закрытие Ормузского пролива
Россиянку отправили в колонию на 18 лет за шпионаж в интересах Киева
В Госдуме предложили привязать семейную ипотеку к количеству детей
Почему не работает Telegram сегодня, 26 марта: замедление, когда заблокируют
Что известно об уничтожении Ираном американского самолета-заправщика
В работе популярной соцсети по всему миру зафиксировали сбой
Магнитные бури сегодня, 26 марта: что завтра, бессонница, недомогание
Стало известно, какие продукты стимулируют выработку гормонов счастья
Умер 15-летний сын миллиардера Перельмана Оскар
Пентагон нарушил многолетнюю традицию с обзором войск за рубежом
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.