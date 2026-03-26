26 марта 2026 в 10:40

Не котлеты, а румяное суфле — делюсь секретом пышности: получаются нежными и сочными всегда

Фото: D-NEWS.ru
Хотите, чтобы рыбные котлеты были сочными даже из постного филе? Добавьте в фарш манку и дайте ему «отдохнуть». Этот нехитрый прием кардинально меняет текстуру блюда, делая его воздушным и очень нежным.

Что понадобится

Филе минтая (размороженное) — 500 г, репчатый лук — средняя луковица, яйцо, манная крупа — 2-3 ст. л., растительное масло — для жарки, соль, молотый черный перец, сушеные травы (петрушка, укроп) — по вкусу.

Как готовлю

Филе минтая и очищенный лук нарезаю крупными кусками и измельчаю в блендере до состояния однородного фарша. Перекладываю массу в миску, добавляю яйцо, манку, соль, перец и сушеные травы.

Тщательно вымешиваю до полного соединения ингредиентов. Накрываю миску и оставляю фарш при комнатной температуре на 20 минут — это необходимо, чтобы манка набухла и обеспечила будущим котлетам идеальную текстуру. Разогреваю на сковороде растительное масло.

Мокрыми руками формирую из отдохнувшего фарша котлеты и обжариваю их на среднем огне с обеих сторон до образования аппетитной золотистой корочки. Подаю горячими с любимым гарниром.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фаст-фуда по вкусу.

Проверено редакцией
еда
рыба
котлеты
рецепты
Дмитрий Демичев
