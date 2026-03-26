Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 13:30

Задержанный за подготовку теракта на аэродроме под Саратовом раскрыл мотив

Задержанный в Саратовской области признался, что готовил теракт ради денег

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Задержанный по подозрению в подготовке теракта на военном аэродроме в Саратовской области дал признательные показания, сообщил Центр общественных связей ФСБ. Мужчина рассказал, что согласился совершить преступление ради денег. Кадры его допроса опубликовало ТАСС.

Подозреваемый установил контакт с украинской стороной через мессенджер Telegram. Он изъял схрон с дронами и взрывчатыми веществами, которые затем должен был разместить в указанном месте для последующей атаки на авиабазу. Управление дронами, по его словам, должно было осуществляться третьей стороной дистанционно.

Данные действия я совершал, чтобы получить от украинской стороны денег, которые собирался потратить на себя и на собственные нужды, — отметил он.

Ранее суд приговорил к 19 годам лишения свободы студента, который поджигал релейные шкафы в Калужской области. Молодой человек действовал по заданию украинских спецслужб.

До этого украинские спецслужбы заставили жителя Кубани готовить теракт. Сначала 21-летний местный житель перевел деньги на «безопасный счет», а потом с ним связались лжесотрудники полиции, которые выслали ему инструкции по подготовке взрыва на базе университета МВД в Новороссийске. Обвиняемый не выполнил задание, поскольку был задержан сотрудниками УФСБ.

аэродромы
теракты
ФСБ
Саратовская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Орбан обрушился на Зеленского из-за выборов
Стало известно, чем ВСУ могут заменить дефицитные ракеты для Patriot
Картаполов оценил возможность триумфального наступления на Константиновку
Трое мужчин набросились на журналиста в Подмосковье
В России усилят контроль за безналичной торговлей с 2027 года
Следователи возбудили дело после подрыва газовоза РФ в Средиземном море
«Если враги появятся»: Лукашенко вручил Ким Чен Ыну необычный подарок
HR-эксперт ответила, могут ли уволить за дружбу с коллегами
Дмитриев указал на прогресс в диалоге по Украине
Путин назвал важнейший источник знаний в современном обществе
МВД развеяло миф о массовой эмиграции из России
Что известно о попытке Украины помешать Трампу стать президентом
Врач назвал тревожные последствия чрезмерного употребления кофе
Профессор объяснил, как убедить ребенка отказаться от чипсов
Министерства приступили к проработке вопроса о запрете вейпов в России
ФСИН поставила точку в возможной пропаже Журавеля
Британцы испугались возможного взрыва на затонувшем у берегов Лондона судне
Врач раскрыл, как решить проблему переедания ребенка из-за буллинга в школе
Иммунолог дал советы, как спастись в сезон аллергии
Врачи нашли связанный с алкоголем необычный симптом рака
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.