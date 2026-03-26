Задержанный за подготовку теракта на аэродроме под Саратовом раскрыл мотив

Задержанный по подозрению в подготовке теракта на военном аэродроме в Саратовской области раскрыл мотив

Задержанный по подозрению в подготовке теракта на военном аэродроме в Саратовской области дал признательные показания, сообщил Центр общественных связей ФСБ. Мужчина рассказал, что согласился совершить преступление ради денег. Кадры его допроса опубликовало ТАСС.

Подозреваемый установил контакт с украинской стороной через мессенджер Telegram. Он изъял схрон с дронами и взрывчатыми веществами, которые затем должен был разместить в указанном месте для последующей атаки на авиабазу. Управление дронами, по его словам, должно было осуществляться третьей стороной дистанционно.

Данные действия я совершал, чтобы получить от украинской стороны денег, которые собирался потратить на себя и на собственные нужды, — отметил он.

Ранее суд приговорил к 19 годам лишения свободы студента, который поджигал релейные шкафы в Калужской области. Молодой человек действовал по заданию украинских спецслужб.

До этого украинские спецслужбы заставили жителя Кубани готовить теракт. Сначала 21-летний местный житель перевел деньги на «безопасный счет», а потом с ним связались лжесотрудники полиции, которые выслали ему инструкции по подготовке взрыва на базе университета МВД в Новороссийске. Обвиняемый не выполнил задание, поскольку был задержан сотрудниками УФСБ.