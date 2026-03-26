ВСУ потеряли почти 500 «птичек» в попытках атаковать Россию

ВСУ потеряли почти 500 «птичек» в попытках атаковать Россию Минобороны России: средства ПВО сбили 439 беспилотников ВСУ за сутки

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 439 беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, все беспилотники относятся к самолетному типу.

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 439 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Помимо работы ПВО, российские войска нанесли удары по объектам военной инфраструктуры противника. В ведомстве уточнили, что оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили цели в 153 районах.

В число пораженных целей вошли объекты энергетики и транспортной инфраструктуры Украины, которые задействованы в интересах ВСУ. Кроме того, удар пришелся на цех по производству дистанционно управляемых катеров, а также на пункты управления и места запуска БПЛА.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что военнослужащие Вооруженных сил России освободили село Шевяковка Харьковской области. По информации ведомства, с боевой задачей успешно справились бойцы подразделений группировки войск «Север».