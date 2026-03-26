Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 14:00

Центробанк решил добавить карте «Мир» новые функции

Набиуллина: карта «Мир» может стать единым инструментом для доступа к льготам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Центробанк совместно с правительством РФ намерены сделать карту «Мир» единым инструментом для доступа ко всем государственным льготам, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время заседания Госдумы. Запуск проекта в пилотном режиме запланирован до конца 2026 года, пояснила она.

Мы с правительством хотим пойти дальше и сделать карту «Мир» единым инструментом доступа ко всем государственным льготам, — сказала Набиуллина.

Ранее она заявила, что высокая инфляция имеет тенденцию к ускорению, если не встречает противодействия в виде жесткой денежно-кредитной политики. По итогам 2025 года рост цен замедлился до 5,6% — это минимальный уровень с 2020 года, однако показатель остается повышенным, о чем говорит беспокойство граждан из-за дороговизны товаров, отметила глава ЦБ.

Кроме того, Набиуллина сообщила, что с 2022 года удалось разблокировать около 5,3 трлн активов инвесторов. По ее словам, только в 2025 году эта сумма превысила 400 млрд рублей.

Также глава ЦБ подчеркнула, что эффект от налоговых изменений в России в 2026 году оказался незначительным. Вклад в ускорение роста цен составил чуть более одного процентного пункта. Последствия мягкой денежно-кредитной политики были бы гораздо более весомыми, уточнила она.

Карта МИР
льготы
Россия
Эльвира Набиуллина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.