Центробанк решил добавить карте «Мир» новые функции

Центробанк совместно с правительством РФ намерены сделать карту «Мир» единым инструментом для доступа ко всем государственным льготам, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время заседания Госдумы. Запуск проекта в пилотном режиме запланирован до конца 2026 года, пояснила она.

Ранее она заявила, что высокая инфляция имеет тенденцию к ускорению, если не встречает противодействия в виде жесткой денежно-кредитной политики. По итогам 2025 года рост цен замедлился до 5,6% — это минимальный уровень с 2020 года, однако показатель остается повышенным, о чем говорит беспокойство граждан из-за дороговизны товаров, отметила глава ЦБ.

Кроме того, Набиуллина сообщила, что с 2022 года удалось разблокировать около 5,3 трлн активов инвесторов. По ее словам, только в 2025 году эта сумма превысила 400 млрд рублей.

Также глава ЦБ подчеркнула, что эффект от налоговых изменений в России в 2026 году оказался незначительным. Вклад в ускорение роста цен составил чуть более одного процентного пункта. Последствия мягкой денежно-кредитной политики были бы гораздо более весомыми, уточнила она.