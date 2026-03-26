Путин назвал важнейший источник знаний в современном обществе

26 марта 2026 в 14:28

Путин назвал книгу важнейшим источником знаний в современном обществе

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Книга остается важнейшим источником знаний в современном обществе, написал президент России Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям торжественной церемонии открытия Всероссийской недели детской книги. По словам лидера государства, которые передает пресс-служба Кремля, книга также учит добру и формирует нравственные ориентиры.

Отмечу, что сегодня, несмотря на широкое распространение современных технологий и средств массовой информации, книга остается важнейшим источником знаний, учит добру, воспитывает лучшие качества, высокие нравственные ориентиры, способствует развитию у детей творческих способностей и художественного вкуса, — написал Путин.

Ранее глава государства сообщил, что в России создана великолепная система подготовки кадров в области искусства и культуры, и ее необходимо укреплять. По словам президента, у молодого поколения должна быть возможность не только приобщаться к творчеству, но и заниматься им с ранних лет.

Кроме того, Путин заявил в ходе первой министерской конференции Международной организации по русскому языку, что русский язык представляет собой общенациональное достояние. Президент подчеркнул, что владение им открывает путь к выдающимся мировым достижениям в сфере культуры и науки.

книги
знания
литература
Владимир Путин
