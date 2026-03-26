HR-эксперт ответила, могут ли уволить за дружбу с коллегами

Дружба с коллегами на работе может стать косвенной причиной увольнения, рассказала «Москве 24» HR-специалист Зулия Лоикова. Она отметила, что однозначного критерия для увольнения в такой ситуации нет.

В некоторых случаях за дружбу на работе можно получить дисциплинарное взыскание или даже увольнение. Это может произойти при разглашении охраняемой законом тайны, если один из друзей имел доступ к конфиденциальным данным и раскрыл их, — рассказала Лоикова.

HR-эксперт подчеркнула, что дружба на рабочем месте также может привести к ненадлежащему исполнению обязанностей. По ее словам, часто межличностные отношения могут испортиться, что в будущем помешает рабочим процессам.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что поиск новой работы сам по себе не является основанием для увольнения, так как Трудовой кодекс РФ не содержит соответствующего пункта. Он отметил, что свобода труда закреплена Конституцией, поэтому рассылка резюме или переписка с рекрутерами в свободное время не влекут юридических последствий для сотрудника.