Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 05:00

Юрист ответил, грозит ли сотруднику увольнение за поиск новой работы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Поиск новой работы сам по себе не является основанием для увольнения, так как Трудовой кодекс РФ не содержит соответствующего пункта в перечне причин для расторжения договора по инициативе работодателя, заявил NEWS.ru юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев. Он отметил, что свобода труда закреплена Конституцией, поэтому рассылка резюме или переписка с рекрутерами в свободное время не влекут юридических последствий для сотрудника.

Сам по себе поиск новой работы не является основанием для увольнения. В ТК РФ есть перечень причин, по которым работодатель вправе расторгнуть трудовой договор по своей инициативе. Пункта «ищет другую работу» или «ходит на собеседования» там нет. Конституция закрепляет свободу труда, и каждый вправе самостоятельно распоряжаться своими способностями. Так что рассылка резюме, переписка с рекрутерами, прохождение интервью в свободное от работы время никаких юридических последствий не несут, — пояснил Русяев.

Он добавил, что если в рабочее время сотрудник уходит на собеседование без согласования, это расценивается как дисциплинарный проступок. По его словам, по статье 192 ТК РФ за это грозит замечание, выговор или увольнение.

Проблемы во время поиска работы начинаются там, где это занятие пересекается с нарушением трудовой дисциплины. Если сотрудник самовольно уходит с рабочего места на собеседование, это расценивается как дисциплинарный проступок. По статье 192 ТК РФ за это работодатель вправе применить замечание, выговор или увольнение. Если отсутствие длилось менее четырех часов, под определение прогула оно формально не подпадает. Однако это не означает, что работник застрахован от последствий, — резюмировал Русяев.

Ранее юрист в области трудового права Рината Шайдуллина заявила, что уведомление об увольнении должно быть в письменной форме. По ее словам, сообщение от руководителя в мессенджере не может считаться официальным.

юристы
увольнения
россияне
работники
Дмитрий Бугров
Софья Якимова
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.