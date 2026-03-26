Стало известно, чем ВСУ могут заменить дефицитные ракеты для Patriot

Вооруженные силы Украины в условиях острого дефицита американского вооружения вместо ЗРК Patriot будут использовать менее эффективные системы IRIS-T и NASAMS, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, однако такие шаги не позволят Киеву эффективно противостоять российским дальним ударам.

ВСУ уже испытывают дефицит американских ракет для Patriot. Владимир Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) мечется по всему миру, выпрашивая их. Эти ракеты сегодня дефицитны. Производитель — США, они отправляют их на Ближний Восток. ВСУ пытаются заменить Patriot немецкими IRIS-T и норвежскими NASAMS. Они похожи, но по дальности и эффективности намного ниже. Для нашей армии уже стало достаточно комфортно наносить дальние удары. Вот буквально неделю назад мы атаковали Западную Украину — они там обалдели. Мы понимаем, что ПВО страны дырявая, этим и пользуемся, нанося эффективные удары по критическим объектам, — пояснил Матвийчук.

Ранее Зеленский заявил, что Соединенные Штаты не прекратили поставки ракет Patriot на Украину, несмотря на продолжающийся конфликт с Ираном. Он поблагодарил главу Белого дома Дональда Трампа и его команду.