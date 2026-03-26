Финуслуги в селах предложили оказывать через новые форматы

Нужно рассмотреть возможность оказания финансовых услуг в сельской местности через «Почту России» и пункты выдачи заказов маркетплейсов, заявила в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина. Инициатива направлена на повышение доступности базовых банковских сервисов вне крупных городов, сообщает РИА Новости.

Например, в США и Индии банки обязаны предоставить базовые банковские услуги в сельских населенных пунктах. Мы не говорим о том, что нужно закрепить конкретную форму оказания таких финансовых услуг — это может быть через отделение банка облегченный формат, через почту, а может быть, и маркетплейсы, которые развивают свои точки присутствия, могут оказывать банковские услуги, — сказала Набиуллина.

По словам главы регулятора, рассматривается возможность закрепления соответствующих обязательств за системно значимыми кредитными организациями, обладающими широкой сетью по стране. Это позволит обеспечить предоставление базовых услуг в регионах с низкой рентабельностью, где коммерческие банки в настоящее время представлены ограниченно.

Также подчеркнуто, что обсуждаемая инициатива не связана с поддержкой «Почты России» и направлена исключительно на повышение доступности финансовых услуг для населения.

Ранее сообщалось, что Маркетплейсы в России могут обязать открывать пункты выдачи заказов в отделениях «Почты России». Мера включена в законопроект о поддержке и модернизации почтовой инфраструктуры. В число предложенных мер также вошло закрепление за «Почтой России» статуса единого канала доставки юридически значимых сообщений от государственных органов. Дополнительно предполагается предоставить оператору доступ к почтовым ящикам в многоквартирных домах, а также расширить перечень услуг в отделениях, включая продажу безрецептурных лекарств.