26 марта 2026 в 15:47

Финуслуги в селах предложили оказывать через новые форматы

Набиуллина предложила оказывать финуслуги в селах через почту и ПВЗ

Нужно рассмотреть возможность оказания финансовых услуг в сельской местности через «Почту России» и пункты выдачи заказов маркетплейсов, заявила в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина. Инициатива направлена на повышение доступности базовых банковских сервисов вне крупных городов, сообщает РИА Новости.

Например, в США и Индии банки обязаны предоставить базовые банковские услуги в сельских населенных пунктах. Мы не говорим о том, что нужно закрепить конкретную форму оказания таких финансовых услуг — это может быть через отделение банка облегченный формат, через почту, а может быть, и маркетплейсы, которые развивают свои точки присутствия, могут оказывать банковские услуги, — сказала Набиуллина.

По словам главы регулятора, рассматривается возможность закрепления соответствующих обязательств за системно значимыми кредитными организациями, обладающими широкой сетью по стране. Это позволит обеспечить предоставление базовых услуг в регионах с низкой рентабельностью, где коммерческие банки в настоящее время представлены ограниченно.

Также подчеркнуто, что обсуждаемая инициатива не связана с поддержкой «Почты России» и направлена исключительно на повышение доступности финансовых услуг для населения.

Ранее сообщалось, что Маркетплейсы в России могут обязать открывать пункты выдачи заказов в отделениях «Почты России». Мера включена в законопроект о поддержке и модернизации почтовой инфраструктуры. В число предложенных мер также вошло закрепление за «Почтой России» статуса единого канала доставки юридически значимых сообщений от государственных органов. Дополнительно предполагается предоставить оператору доступ к почтовым ящикам в многоквартирных домах, а также расширить перечень услуг в отделениях, включая продажу безрецептурных лекарств.

Прокатившийся на Ferrari по набережной блогер купит бойцам СВО машину
МОК принял радикальное решение по трансгендерам
Политолог ответил, чем грозят Зеленскому обвинения Трампа
«Деньги копеечные»: Путин обратился с призывом к бизнесу
В СК раскрыли число уголовных дел по вторжению ВСУ в Курскую область
Три человека стали жертвами атаки на жилой дом в Иране
Раскрыто, почему напавшего на школу челябинца с детства водили по врачам
В НАТО отчитались о резком наращивании расходов на оборону
Стала известна причина смерти актера из «Мы из джаза»
Путин, изменения во внешности, болезнь легких: как живет Михаил Ефремов
Американист назвал условие для начала реального наступления США на Иран
Раскрыто, почему Трамп снова обвинил Киев во вмешательстве в выборы в США
Стоматолог назвал три главных достижения в лечении зубов
«Там что-то спрятал»: Путин рассмешил зал на съезде РСПП
Петербуржцу вынесли приговор за поджог жены в ходе ссоры
Адвокат рассказал, можно ли установить клумбу во дворе жилого дома
Путин призвал повышать доступность кредитов для финансирования компаний
Путин объяснил, чего стоит отказ от суверенитета в современном мире
Шохин раскрыл, как ограничения интернета повлияли на российский бизнес
Путин поручил снизить бумажную нагрузку на медиков и учителей
Дальше
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
