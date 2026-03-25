Маркетплейсы обяжут открывать ПВЗ в отделениях «Почты России»

Маркетплейсы в России могут обязать открывать пункты выдачи заказов в отделениях «Почты России», следует из инициативы Минцифры России. Мера включена в законопроект о поддержке и модернизации почтовой инфраструктуры.

Маркетплейсы, включенные в реестр цифровых платформ, обязаны открывать ПВЗ в почтовых отделениях либо доставлять товары напрямую туда, — говорится в сообщении.

В число предложенных мер также вошло закрепление за «Почтой России» статуса единого канала доставки юридически значимых сообщений от государственных органов. Дополнительно предполагается предоставить оператору доступ к почтовым ящикам в многоквартирных домах, а также расширить перечень услуг в отделениях, включая продажу безрецептурных лекарств.

Законопроектом предусматривается запрет для банков на взимание комиссии при оплате услуг в почтовых отделениях. Кроме того, предполагается перевод доставки квитанций за жилищно-коммунальные услуги в электронный формат через портал «Госуслуги» с сохранением бумажных уведомлений для пенсионеров.

Ранее президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин заявил, что «Почте России» нужны частные инвестиции. Он высказался за возможную частичную приватизацию компании при сохранении государственного контроля над ключевыми социальными услугами.