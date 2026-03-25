25 марта 2026 в 11:29

Маркетплейсы обяжут открывать ПВЗ в отделениях «Почты России»

Маркетплейсы в России могут обязать открывать пункты выдачи заказов в отделениях «Почты России», следует из инициативы Минцифры России. Мера включена в законопроект о поддержке и модернизации почтовой инфраструктуры.

Маркетплейсы, включенные в реестр цифровых платформ, обязаны открывать ПВЗ в почтовых отделениях либо доставлять товары напрямую туда, — говорится в сообщении.

В число предложенных мер также вошло закрепление за «Почтой России» статуса единого канала доставки юридически значимых сообщений от государственных органов. Дополнительно предполагается предоставить оператору доступ к почтовым ящикам в многоквартирных домах, а также расширить перечень услуг в отделениях, включая продажу безрецептурных лекарств.

Законопроектом предусматривается запрет для банков на взимание комиссии при оплате услуг в почтовых отделениях. Кроме того, предполагается перевод доставки квитанций за жилищно-коммунальные услуги в электронный формат через портал «Госуслуги» с сохранением бумажных уведомлений для пенсионеров.

Ранее президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин заявил, что «Почте России» нужны частные инвестиции. Он высказался за возможную частичную приватизацию компании при сохранении государственного контроля над ключевыми социальными услугами.

ВСУ предприняли новую атаку на Москву
Что известно о новом ударе вблизи АЭС «Бушер» вечером 24 марта
Определился победитель в голосовании за звание лучшего фигуриста России
Флагман флота США стал целью для иранских ракет
Мирный житель погиб при ударе ВСУ
Мишустин обязал ФАС разобраться с «бардаком» в тарифах ЖКХ
Венгрия оставила Украину без газа
Автоэксперт напомнил, как правильно хранить зимние шины
Во «ВКонтакте» стартовал весенний конкурс NEWS.ru
Финансист рассказала, как бороться с «потребительским экстремизмом»
Что известно о последствиях ракетного удара ВСУ по Белгороду
В Турции выдали ордер на арест звезды сериала «Постучись в мою дверь»
Глава Севастополя пообещал отремонтировать пострадавшие от взрыва квартиры
На Землю обрушилась новая магнитная буря
В Германии предрекли зарождение нефтеюаня
Стало известно об освобождении еще одного населенного пункта в ДНР
В России захотели изменить требования к нагрузке школьников
Биолог рассказал, как защититься от клещей во время поездки на природу
Озерное, Сергеевка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 25 марта
Депутат Свищев покинет пост президента Федерации керлинга России
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

