26 марта 2026 в 15:31

В Кремле указали на риски конфликта на Ближнем Востоке

Дмитрий Песков
География конфликта на Ближнем Востоке может расшириться, заявил Первому каналу представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил сохраняющуюся опасность негативных последствий для экономики региона и всего мира.

По-прежнему существует опасность дальнейшего разрастания географии этого конфликта, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что СМИ публикуют много лживых вбросов по теме конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, на них не стоит обращать внимания. Так он оценил публикации о якобы поставке Россией дронов Ирану.

В свою очередь сенатор Владимир Джабаров заявил, что энергетический кризис на фоне блокады Ормузского пролива Ираном пока не достиг пика. По его оценке, в более выгодном положении находятся Китай и Индия. Сенатор, в частности, отметил, что поставки нефти в Китай обеспечиваются по направлениям, не зависящим от внешних ограничений.

До этого президент США Дональд Трамп сообщил своему окружению, что хочет избежать затяжного конфликта с Ираном. По информации источников The Wall Street Journal, он надеется завершить его в ближайшие недели.

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
