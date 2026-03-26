Что известно о надеждах Трампа по конфликту на Ближнем Востоке WSJ: Трамп хочет завершить конфликт с Ираном в ближайшие недели

Президент США Дональд Трамп сообщил своему окружению, что хочет избежать затяжного конфликта с Ираном, пишет газета Wall Street Journal. По словам источников издания, он надеется завершить его в ближайшие недели.

По словам источников, знакомых с ситуацией, спустя почти месяц после начала войны президент [США] в частном порядке сообщил советникам, что, по его мнению, конфликт [с Ираном] находится на завершающей стадии, — пишет издание.

Трамп, как подчеркивают источники, настоял на том, чтобы его советники придерживались ранее объявленного им срока в четыре–шесть недель. В Белом доме уже прорабатывают организацию встречи Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине в середине мая. Ожидается, что к этому моменту удастся урегулировать конфликт с Ираном.

Ранее политолог Богдан Безпалько предположил, что слова Трампа о временном перемирии и сближении с Ираном на самом деле являются инструментом для снижения цен на нефть, а также скрытой угрозой Тегерану, направленной на принуждение к переговорам. Он добавил, что стоимость нефти могла бы достигнуть $150 (12 тыс. рублей) за баррель, если бы не отмена ряда санкций против Москвы и снятие ограничений с энергоресурсов Тегерана.