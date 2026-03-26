Названы три вероятных сценария наземной операции США в Иране

США могут попытаться захватить место хранения урана в Иране, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, существует три вероятных сценария проведения наземной операции Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.

Есть три варианта проведения наземной операции США в Иране. Первый — это захват острова Харк, второй — высадка на побережье Ормузского залива. Третий — захват 450 кг урана. На мой взгляд, первый сценарий бестолковый. Все варианты в целом достаточно неэффективные. Даже если американцы высадятся, ничто не мешает иранцам отработать по этому острову, там могут произойти взрывы, что приведет к большому количеству жертв среди армии США. Если говорить о захвате урана, то он находится в центре страны. Туда нужно еще долететь. Американцы, скорее всего, будут использовать «дискомбобулятор» — средства дезориентации, которые применяли в Венесуэле, — пояснил Кнутов.

По его словам, даже при успешном применении специальных средств дезориентации американским военным будет крайне сложно вывезти захваченный материал за пределы страны. Военный эксперт отметил, всю обратную дорогу им придется преодолевать под угрозой ударов со стороны иранской армии.

Ранее сообщалось, что американские военные покинули ряд объектов на Ближнем Востоке после иранских ударов и перешли на удаленный формат работы. По данным западных журналистов, часть военнослужащих разместили в гостиницах и офисных зданиях по всему региону.