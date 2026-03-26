26 марта 2026 в 11:34

Иран выгнал американских военных на «удаленку»

NYT: атаки Ирана вынудили военных США покинуть базы и работать удаленно

Американские военные покинули ряд объектов на Ближнем Востоке после иранских ударов и перешли на удаленный формат работы, сообщает The New York Times со ссылкой на источники. По данным издания, часть военнослужащих разместили в гостиницах и офисных зданиях по всему региону.

Отмечается, что пилоты и экипажи истребителей продолжают выполнять боевые задачи с уцелевших баз. Источники указывают, что рассредоточение личного состава осложняет ведение боевых действий. Это снижает оперативные возможности американского контингента.

В публикации говорится, что Иран призвал местных жителей сообщать о новых местах размещения военных США. Это создает дополнительные риски для безопасности.

Собеседники издания указывают на недостаточную подготовку инфраструктуры к ударам Ирана. Объекты США, созданные в ходе кампаний в Ираке и Афганистане, оказались уязвимы для ракетных и беспилотных атак.

Удары пришлись по базам в Кувейте, Катаре, Бахрейне и Саудовской Аравии. Повреждения получили системы связи, топливная инфраструктура и авиационная техника, а некоторые базы стали непригодны для постоянного размещения.

Ранее политолог-американист Константин Блохин заявил, что единственный способ для США и Ирана урегулировать ближневосточный кризис — это переговоры. По его мнению, Вашингтон не сможет свергнуть режим в Тегеране, не прибегая к введению сухопутных войск.

