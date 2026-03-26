Депутат осудил идею отправлять на СВО уволившихся из-за зарплаты силовиков

Специальную военную операцию не следует использовать в качестве инструмента наказания, заявил NEWS.ru участник СВО, депутат Ульяновской городской думы, кавалер ордена Мужества, член ЦК КПРФ Антон Шилов. Так он прокомментировал призыв пермского депутата Владимира Плотникова направлять в зону боевых действий полицейских, которые увольняются из-за низких зарплат. По словам Шилова, запугивание отправкой на фронт — это не проявление патриотизма, а его имитация.

В СМИ появились сообщения, что пермский депутат предложил отправлять на СВО сотрудников полиции, которые осмелились уволиться из-за низких зарплат. Якобы «в это сложное время» уходить нельзя, а тех, кто ушел, — сразу в мобилизационные списки. Могу сказать, что подобные заявления — это нездоровая мода, которую все чаще подхватывают отдельные региональные политики и чиновники. Использовать спецоперацию в качестве карательного инструмента — неправильно по сути и недопустимо по форме. Сейчас уже спокойно звучит формулировка: «Что-то не нравится, зарплата не устраивает или просто не так чихнул — иди сразу на СВО», — высказался депутат.

Он подчеркнул, что превращение спецоперации в рычаг давления не способствует патриотическому воспитанию и уважению к защитникам Родины, а, напротив, умаляет их подвиг. По словам депутата, большинство российских мужчин отправились на фронт добровольно, заключив контракт, поскольку осознавали необходимость этого шага для общего будущего страны.

Теперь некоторые депутаты предлагают превращать СВО в наказание для тех, кто «не так себя повел». Это не патриотизм, а его подмена. Такие заявления не укрепляют тыл. Они его раскачивают. Спецоперация — это не пугалка, а реальность. Я сам добровольно шел на фронт, четко зная, ради чего это делаю. Сейчас там находится мой брат. И мы там не потому, что нас наказали, а чтобы плечом к плечу, в боевом братстве, выполнять задачу и защищать нашу страну. На этом фоне такие слова особенно циничны и недопустимы, — заключил Шилов.

