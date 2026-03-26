Мишустин встретился с президентом одной страны СНГ

26 марта 2026 в 11:47

Мишустин встретился с Токаевым в Казахстане

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе рабочего визита в Казахстан встретился с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым, передает РИА Новости. Визит главы российского правительства продлится с 25 по 27 марта.

Известно, что накануне Мишустин уже провел переговоры с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым. В ходе них стороны обсудили вопросы торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества. В программе визита также участие в заседании Евразийского межправительственного совета и выступление на цифровом форуме Digital Qazaqstan 2026 в Шымкенте.

Ранее представитель американского посольства в Москве заявил, что встреча депутатов Госдумы с членами Конгресса США состоится 26 марта. Парламентарии проведут переговоры с представителями федерального правительства в пятницу, 27 марта, добавил дипломат.

Кроме того, пресс-секретарь посольства РФ Михаил Рогов сообщил, что российская делегация прибыла в Коломбо для переговоров по поставкам нефти в Шри-Ланку. В состав группы вошли замминистра энергетики Роман Маршавин и заместитель директора департамента международного сотрудничества ведомства Владимир Хазов.

