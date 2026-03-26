Российская делегация прибыла в азиатскую страну ради «нефтяного» спасения

Российская делегация прибыла в Шри-Ланку на переговоры о поставках нефти

Российская делегация прибыла в Коломбо для переговоров о поставках нефти в Шри-Ланку, сообщил пресс-секретарь посольства РФ Михаил Рогов в комментарии ТАСС. Он отметил, что встреча должна состояться уже сегодня.

Переговоры должны начаться сегодня днем, — сказал Рогов.

В состав российской делегации вошли замминистра энергетики Роман Маршавин и заместитель директора департамента международного сотрудничества Минэнерго Владимир Хазов. Запланированы встречи с президентом Шри-Ланки Анурой Кумарой Диссанаяке, министром иностранных дел Виджитой Хератом, а также заместителем министра финансов и планирования и министром труда Анилом Джаянтом Фернандо.

Ранее глава государственной топливной компании Ceylon Petroleum Corporation (CPC) Джанака Раджакаруна сообщил, что Шри-Ланка рассчитывает согласовать с Россией сделку о закупке нефти и нефтепродуктов. По его словам, страна надеется закупить ресурсы на три месяца.

Филиппины между тем ожидают получения на этой неделе первой за пять лет партии нефти из России, выведенной из-под санкций США. Поставка осуществляется на фоне энергетического кризиса в стране. Из-за проблем, вызванных эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, государство временно увеличило выработку электроэнергии на угольных электростанциях.