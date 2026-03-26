26 марта 2026 в 11:19

Политолог ответил, признает ли Трамп поражение в ближневосточном конфликте

Политолог Алаеддин: Трамп будет вынужден пойти на уступки Ирану

Президент США Дональд Трамп будет вынужден пойти на уступки Ирану, несмотря на его публичную риторику, предположил в беседе с NEWS.ru руководитель бюро РИА Новости в Ливане и Сирии политолог Михаил Алаеддин. По словам эксперта, предпосылки к этому уже прослеживаются в текущих экономических процессах, включая частичное снятие ограничений и получение Тегераном финансовых преференций.

Ответ на вопрос, пойдет ли Трамп на какие-то уступки с Ираном, частично вырисовывается уже сегодня. Тегеран получает средства за проход кораблей в Ормузском проливе, частично снимаются санкции. Мы видим, что союзники американского лидера в лице Европы, арабских стран и НАТО оказались гораздо прагматичней и разумней, чем глава Белого дома. Они не вступили в кровопролитную войну, которая изначально была проигрышной. Сама позиция Трампа заключается в том, чтобы никогда не признавать свое поражение, даже если оно очевидно. Однако США будут вынуждены выполнить если не все требования Тегерана, то основные, особенно связанные с экономическим сектором, — высказался Алаеддин.

Он выразил мнение, что реальные шаги Вашингтона будут проявляться не в заявлениях, а в изменении мировой экономической конъюнктуры. По его словам, структура глобальных торговых отношений после завершения активной фазы конфликта неизбежно трансформируется, что и станет индикатором истинных уступок.

Ранее представитель комитета по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи заявил, что США следует признать поражение в ближневосточном противостоянии. По его мнению, Трамп будет унижен окончательно.

Иран
США
Дональд Трамп
Ближний Восток
Дмитрий Бугров
Наталья Наволоцкая
Александр Ефимов
