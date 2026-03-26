Аэропорт Череповца закрыли для самолетов второй раз за сутки

Международный аэропорт Череповца в Вологодской области вновь временно перестал принимать и выпускать самолеты, заявили в пресс-службе Росавиации. Ограничения, введенные для обеспечения безопасности полетов, начали действовать в 11:47 по московскому времени.

Аэропорт Череповец: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — отметили в ведомстве.

Это уже второй раз за сутки, когда воздушная гавань прекращает работу. Первое сообщение об ограничениях появилось 26 марта около полуночи. Спустя примерно 10 часов аэропорт возобновил обслуживание авиарейсов. Пассажиров призвали следить за изменениями в расписании.

Ранее в Росавиации проинформировали, что в аэропорту Шереметьево временно ограничили прием и отправку рейсов. Воздушная гавань работала только по согласованию с контролирующими органами из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

Помимо этого в аэропорту Внуково также вводились меры, ограничивающие прием и выпуск самолетов. Это было необходимо для обеспечения безопасности полетов.