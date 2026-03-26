26 марта 2026 в 11:53

Аэропорт Череповца закрыли для самолетов второй раз за сутки

Международный аэропорт Череповца в Вологодской области вновь временно перестал принимать и выпускать самолеты, заявили в пресс-службе Росавиации. Ограничения, введенные для обеспечения безопасности полетов, начали действовать в 11:47 по московскому времени.

Аэропорт Череповец: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — отметили в ведомстве.

Это уже второй раз за сутки, когда воздушная гавань прекращает работу. Первое сообщение об ограничениях появилось 26 марта около полуночи. Спустя примерно 10 часов аэропорт возобновил обслуживание авиарейсов. Пассажиров призвали следить за изменениями в расписании.

Ранее в Росавиации проинформировали, что в аэропорту Шереметьево временно ограничили прием и отправку рейсов. Воздушная гавань работала только по согласованию с контролирующими органами из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

Помимо этого в аэропорту Внуково также вводились меры, ограничивающие прием и выпуск самолетов. Это было необходимо для обеспечения безопасности полетов.

Что известно о подготовке Казахстана к грядущему визиту Путина
В Кремле анонсировали появление нового здания Национального центра «Россия»
Иран послал США грозный сигнал из-за возможной наземной операции
В Кремле призвали осторожно относиться к новостям с Ближнего Востока
Национальный чемпионат розничных профессий состоится в Лужниках
Песков объяснил, зачем России нужно продолжать СВО
Песков назвал одну из главных причин продолжения СВО
Миронов призвал власть ускорить решение одной проблемы новых регионов
Стало известно, как изменятся цены на услуги стоматологов в будущем
Ситуация в Дубае 26 марта: новости, удары Ирана, что с турами из России
Кремль поймал Зеленского на противоречии в желании мира
Песков заявил о повышенном внимании спецслужб РФ к запускам украинских БПЛА
В Петербурге прошли обыски у крупного поставщика медрасходников
«Срочно пластику»: зрители оценили внешний вид Ефремова
Что сказали в Кремле о восстановлении отношений США и России
«В закрытом режиме»: в Кремле анонсировали важную встречу Путина
На заседании Оргкомитета МТЛФ утвердили деловую программу форума
В Кремле анонсировали интересное выступление Путина на съезде РСПП
В Госдуме оценили идею Минцифры перевести квитанции за ЖКУ на «Госуслуги»
В Госдуме рассказали о причинах плохой работы управляющих компаний
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

