Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 11:57

Подпольное производство Coca-Cola «накрыли» в российском регионе

Силовики обнаружили подпольное производство Coca-Cola в Смоленской области

Фото: max.ru/mvd*
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывший директор завода в Смоленской области, находящегося в стадии банкротства, организовал подпольное производство контрафактной Coca-Cola, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк на платформе МАХ. По ее данным, в городе Рудне на территории предприятия действовала автоматизированная линия, где около 20 рабочих без медицинских книжек в антисанитарных условиях изготавливали напиток в две смены.

Отмечается, что пластиковую тару производили на месте, а крышки и этикетки поставлялись из другого региона. Готовая продукция отправлялась в Москву. При этом на этикетках значилось, что напиток произведен в Грузии, Азербайджане или Белоруссии.

Правоохранители изъяли почти 38 тыс. двухлитровых бутылок, готовых к продаже, а также рулоны этикеток, крышки, пресс-формы и документацию. Еще около 11 тыс. бутылок обнаружили в грузовом автомобиле. Ущерб, по оценке правообладателя, составил около шести миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном использовании средств индивидуализации товаров.

Ранее во Владимирской области была задержана преступная группа, занимавшаяся производством фальсифицированного шоколада известных брендов с использованием труда нелегальных мигрантов. По данным следствия, четверо местных жителей обвиняются в незаконном применении обозначений, сходных с популярными товарными знаками.

Coca-Cola
Смоленская область
производство
полиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что известно о подготовке Казахстана к грядущему визиту Путина
В Кремле анонсировали появление нового здания Национального центра «Россия»
Иран послал США грозный сигнал из-за возможной наземной операции
В Кремле призвали осторожно относиться к новостям с Ближнего Востока
Национальный чемпионат розничных профессий состоится в Лужниках
Песков объяснил, зачем России нужно продолжать СВО
Песков назвал одну из главных причин продолжения СВО
Миронов призвал власть ускорить решение одной проблемы новых регионов
Стало известно, как изменятся цены на услуги стоматологов в будущем
Ситуация в Дубае 26 марта: новости, удары Ирана, что с турами из России
Кремль поймал Зеленского на противоречии в желании мира
Песков заявил о повышенном внимании спецслужб РФ к запускам украинских БПЛА
В Петербурге прошли обыски у крупного поставщика медрасходников
«Срочно пластику»: зрители оценили внешний вид Ефремова
Что сказали в Кремле о восстановлении отношений США и России
«В закрытом режиме»: в Кремле анонсировали важную встречу Путина
На заседании Оргкомитета МТЛФ утвердили деловую программу форума
В Кремле анонсировали интересное выступление Путина на съезде РСПП
В Госдуме оценили идею Минцифры перевести квитанции за ЖКУ на «Госуслуги»
В Госдуме рассказали о причинах плохой работы управляющих компаний
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.