Подпольное производство Coca-Cola «накрыли» в российском регионе

Бывший директор завода в Смоленской области, находящегося в стадии банкротства, организовал подпольное производство контрафактной Coca-Cola, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк на платформе МАХ. По ее данным, в городе Рудне на территории предприятия действовала автоматизированная линия, где около 20 рабочих без медицинских книжек в антисанитарных условиях изготавливали напиток в две смены.

Отмечается, что пластиковую тару производили на месте, а крышки и этикетки поставлялись из другого региона. Готовая продукция отправлялась в Москву. При этом на этикетках значилось, что напиток произведен в Грузии, Азербайджане или Белоруссии.

Правоохранители изъяли почти 38 тыс. двухлитровых бутылок, готовых к продаже, а также рулоны этикеток, крышки, пресс-формы и документацию. Еще около 11 тыс. бутылок обнаружили в грузовом автомобиле. Ущерб, по оценке правообладателя, составил около шести миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном использовании средств индивидуализации товаров.

Ранее во Владимирской области была задержана преступная группа, занимавшаяся производством фальсифицированного шоколада известных брендов с использованием труда нелегальных мигрантов. По данным следствия, четверо местных жителей обвиняются в незаконном применении обозначений, сходных с популярными товарными знаками.