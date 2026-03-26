Российский аэропорт на северо-западе страны приостановил работу

Аэропорт Пскова временно перестал принимать и отправлять рейсы, сообщила пресс-служба Росавиации в своем Telegram-канале. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Псков. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что самолет Airbus экстренно приземлился в московском аэропорту Шереметьево. Предварительная причина этого заключалась в помпаже одного из двигателей.

До этого сообщалось, что почти 180 россиян, следовавших рейсом из Хургады в Санкт-Петербург, застряли в аэропорту Хельсинки из-за ограничений на прием воздушных судов в Пулково. Одна из пассажирок рассказала, что финская сторона обеспечила людей одеялами, водой и качественным питанием, а для детей организовала игровую комнату.

25 марта пресс-служба Росавиации сообщила, что аэропорт Калуги временно не принимал и не отправлял рейсы. Решение принято для обеспечения безопасности полетов. Воздушную гавань закрыли уже третий день подряд. Позднее аэропорт возобновил работу.