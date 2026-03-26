Последствия отказа государства от своего суверенитета наглядно продемонстрированы на мировой арене, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, некоторые страны пошли на этот шаг в надежде на спокойную жизнь, но реальность оказалась иной.

Думаю, уже ни у кого нет сомнений, что значит в современном мире суверенитет, чего он стоит и какие последствия возникают у тех стран, которые от этого суверенитета добровольно когда-то отказались, предполагая, что так будет спокойнее, так будет дешевле жить, можно будет создать лучшие условия для развития экономики, да и социалки в том числе, — отметил глава государства.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что отказ Евросоюза и Великобритании от российской энергетики под давлением США привел к мощнейшему энергокризису, который угрожает нормальной экономической деятельности в этих странах. По его словам, это наглядный пример того, почему суверенитет так важен.