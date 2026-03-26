Отказ Евросоюза и Великобритании от российской энергетики под давлением США привел к мощнейшему энергокризису, который угрожает нормальной экономической деятельности в этих странах, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев на XXXV Съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, это наглядный пример того, почему суверенитет так важен.

Президент России [Владимир Путин] всегда очень защищает суверенитет России. То, что Европа и Британия отказались от российской энергетики в результате того, что Байден надавил и попросил, — это пример. <...> Это показывает, что такое суверенитет, почему его важно защищать и почему суверенные решения — это крайне важно, — отметил он.

Спецпредставитель президента также подчеркнул, что Россия обладает крупнейшими в мире запасами природных ресурсов, и текущая ситуация позитивно сказывается на ее позициях на мировых рынках, особенно с учетом фокуса на страны БРИКС. Согласно его прогнозу, Москва получит множество запросов от европейских стран на поставки российских нефти и газа.

Наше предсказание очень четкое: Европа и Британия будут умолять о российских энергоносителях, и Россия будет принимать соответствующие решения или их не принимать, — подчеркнул он.

Дмитриев также подчеркнул, что Россия оказалась в сильнейшей позиции на фоне стремительного подорожания энергетических носителей. Он напомнил, что страна по-прежнему занимает статус мощнейшего производителя не только нефти и газа, но также удобрений.