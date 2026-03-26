Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 13:08

В Кремле призвали осторожно относиться к новостям с Ближнего Востока

Песков: СМИ публикуют много лживых вбросов по теме конфликта на Ближнем Востоке

Дмитрий Песков
Подписывайтесь на нас в MAX

СМИ публикуют много лживых вбросов по теме конфликта на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, на них не стоит обращать внимания. Так он оценил публикации о якобы поставке Россией дронов Ирану.

Сейчас очень много лживых вбросов в средствах массовой информации, и даже самые уважаемые издания не гнушаются тем, чтобы публиковать эти вбросы. Не обращайте на них внимания, — сказал он.

До этого Песков заявил, что Москва не получала от Тегерана официальных обращений с просьбой об оказании помощи, в том числе военного характера. Он напомнил о неизменности последовательности России в этом вопросе. Кроме того, Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин прикладывает все усилия для того, чтобы разрядить напряженность на Ближнем Востоке.

При этом политолог-американист Константин Блохин в беседе с NEWS.ru отметил, что в США ведется целенаправленная кампания, направленная на ухудшение отношений с Россией. По его мнению, за этим стоят представители политических элит, которые не хотят отказываться от русофобских настроений. Эксперт подчеркнул, что об этом свидетельствует информационная повестка американских СМИ и их реакция на попытки президента Дональда Трампа наладить диалог с Москвой.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.