Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 14:08

Россияне пожаловались на проблемы в работе «Ростелекома»

Офис компании «Ростелеком» в Москве
Подписывайтесь на нас в MAX

Россияне столкнулись с масштабным сбоем в работе «Ростелекома», следует из анализа данных сервиса «Сбой.рф». Так, за 15 минут поступило уже 55 жалоб. Всего за сутки зарегистрировано 360 сообщений о неполадках.

Наибольшее число жалоб приходит из Москвы (20%), Самарской области (11%) и Санкт-Петербурга (10%). Также сбой фиксируется у жителей Челябинской, Новосибирской, Ярославской областей, Краснодарского края, Башкирии, Татарстана и Хакасии.

Ранее глобальный сбой затронул соцсеть Х и вызвал массовые жалобы пользователей. 26 марта более 30 тыс. человек по всему миру сообщили о неполадках, при этом многие не смогли открыть сайт платформы, а часть пользователей указала на сбои в мобильном приложении.

Серьезные проблемы также фиксировались в работе сайта налоговой службы Nalog.ru. За 15 минут поступило 54 обращения, а с начала 26 марта зарегистрировано уже 139 жалоб. При этом чаще всего о неполадках сообщали жители Москвы.

Вместе с этим масштабный сбой произошел и у «МегаФона», что вызвало волну обращений от абонентов. Зафиксировано 47 жалоб за 15 минут и 181 сообщение за сутки, при этом основная часть обращений пришлась на Москву с долей 48%.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.