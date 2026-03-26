Соцсеть Илона Маска «упала» во всем мире В соцсети Х произошел сбой

Пользователи по всему миру столкнулись со сбоем в соцсети Х в четверг, 26 марта, следует из анализа данных сервиса Downdetector. Жалобы оставили более 30 тыс. человек.

Большинство пользователей рассказали, что не могут попасть на сайт соцсети. Другие также отметили проблемы с работой мобильного приложения. Что касается россиян, больше всего претензий поступило от жителей Камчатского края.

Ранее пользователи «МегаФона» пожаловались на массовые перебои в работе. За четверть часа зафиксировано 47 обращений, а всего с начала суток — 181. Чаще всего о проблемах сообщают в Москве (48%), Санкт-Петербурге (30%) и Подмосковье (4%).

Кроме того, россияне сообщили о масштабных сбоях в работе портала Федеральной налоговой службы Nalog.ru. За 15 минут зафиксировано 54 жалобы, а с начала суток поступило 139 обращений от граждан, столкнувшихся с неполадками.

Также жители многих регионов России пожаловались на массовый сбой в работе приложения Альфа-Банка. По данным сервиса мониторинга, только за четверть часа поступило 107 обращений от пользователей.