26 марта 2026 в 11:05

Россияне массово пожаловались на сбои в работе сайта налоговой службы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пользователи столкнулись с массовыми проблемами при работе с сайтом налоговой службы Nalog.ru, сообщил мониторинговый портал «Сбой.рф». По его данным, за последние 15 минут зафиксировано 54 жалобы.

Всего с начала 26 марта специалистами сервиса было зарегистрировано 139 обращений от граждан, столкнувшихся с неполадками. Наибольшее количество сбоев пришлось на столичный регион.

Согласно данным статистики за последние 12 часов, лидером по числу обращений стала Москва, где было зафиксировано 24% от общего количества жалоб. На втором месте расположился Санкт-Петербург с показателем 11%, замыкает тройку лидеров Челябинская область с результатом 8%. Высокую активность также проявили пользователи из Самарской области (7%), Краснодарского края (6%) и Свердловской области (5%).

Ранее в работе приложения Альфа-Банка произошел массовый сбой, на который пожаловались жители многих регионов России. Согласно данным сервиса, только за 15 минут количество поступивших обращений от пользователей составило 107.

До этого сообщалось, что в работе приложения Сбербанка произошел массовый сбой, на который пожаловались жители многих регионов России. За час количество поступивших обращений от пользователей составило 106.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тренер назвала наиболее частые ошибки во время тренировок
США начали тестировать «Закрытый занавес» в Африке
Еще четыре беспилотника сбили на подлете к Москве
В Госдуме назвали отключения связи «новой нормальностью»
Врач дал советы, как легко сэкономить на лечении зубов
Белый дом опубликовал странные видео в соцсети Х
Гришино, Ильиновка, Павловка: хорошие и плохие новости фронта СВО 26 марта
В МИД России указали на попытки внешних сил вытеснить РФ из Азии
Россиянка раскрыла схему мошенничества с билетами на концерт Макса Коржа
Иран выгнал американских военных на «удаленку»
Удары по Украине сегодня, 26 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Названа дата встречи депутатов Госдумы с представителями Конгресса США
Невролог назвал неочевидные признаки рака
Подростков будут судить за жестокое нападение на пассажира электрички
В Иране убили ответственного за закрытие Ормузского пролива
Россиянку отправили в колонию на 18 лет за шпионаж в интересах Киева
В Госдуме предложили привязать семейную ипотеку к количеству детей
Почему не работает Telegram сегодня, 26 марта: замедление, когда заблокируют
Что известно об уничтожении Ираном американского самолета-заправщика
Соцсеть Илона Маска «упала» во всем мире
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

