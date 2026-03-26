Россияне массово пожаловались на сбои в работе сайта налоговой службы

Пользователи столкнулись с массовыми проблемами при работе с сайтом налоговой службы Nalog.ru, сообщил мониторинговый портал «Сбой.рф». По его данным, за последние 15 минут зафиксировано 54 жалобы.

Всего с начала 26 марта специалистами сервиса было зарегистрировано 139 обращений от граждан, столкнувшихся с неполадками. Наибольшее количество сбоев пришлось на столичный регион.

Согласно данным статистики за последние 12 часов, лидером по числу обращений стала Москва, где было зафиксировано 24% от общего количества жалоб. На втором месте расположился Санкт-Петербург с показателем 11%, замыкает тройку лидеров Челябинская область с результатом 8%. Высокую активность также проявили пользователи из Самарской области (7%), Краснодарского края (6%) и Свердловской области (5%).

Ранее в работе приложения Альфа-Банка произошел массовый сбой, на который пожаловались жители многих регионов России. Согласно данным сервиса, только за 15 минут количество поступивших обращений от пользователей составило 107.

До этого сообщалось, что в работе приложения Сбербанка произошел массовый сбой, на который пожаловались жители многих регионов России. За час количество поступивших обращений от пользователей составило 106.