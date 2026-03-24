Пользователи по всей России массово жалуются на сбои в работе Сбербанка

Пользователи по всей России массово жалуются на сбои в работе Сбербанка «Сбой.рф»: почти 300 жалоб на проблемы в работе Сбербанка поступило 24 марта

В работе приложения Сбербанка произошел массовый сбой, на который пожаловались жители многих регионов России, сообщает мониторинговый портал «Сбой.рф». Согласно данным сервиса, только за последний час количество поступивших обращений от пользователей составило 106.

Всего же за текущие сутки специалистами было зарегистрировано 293 жалобы, связанные с работой онлайн-ресурсов финансовой организации. Наибольшее количество обращений за последние 12 часов поступило из Москвы, где их доля составила 33%. В Санкт-Петербурге этот показатель достиг 13%, а в Краснодарском крае — 7%.

Значительное число жалоб зафиксировано также в Свердловской и Челябинской областях (по 5%), Московской области (4%), в Ставрополье, Нижегородской, Тульской, Ярославской, Ростовской, Самарской областях, Удмуртии и Приморском крае (3%). В Волгоградской, Калужской, Новосибирской, Белгородской, Псковской областях и Башкортостане зафиксировано по 2% жалоб от общего числа.

Ранее в работе мессенджера Telegram также были зафиксированы технические неполадки. Наибольшее количество жалоб поступило из Москвы, где их доля составила 36%, а также из Санкт-Петербурга с показателем 9%.