24 марта 2026 в 15:35

Пользователи по всей России массово жалуются на сбои в работе Сбербанка

«Сбой.рф»: почти 300 жалоб на проблемы в работе Сбербанка поступило 24 марта

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В работе приложения Сбербанка произошел массовый сбой, на который пожаловались жители многих регионов России, сообщает мониторинговый портал «Сбой.рф». Согласно данным сервиса, только за последний час количество поступивших обращений от пользователей составило 106.

Всего же за текущие сутки специалистами было зарегистрировано 293 жалобы, связанные с работой онлайн-ресурсов финансовой организации. Наибольшее количество обращений за последние 12 часов поступило из Москвы, где их доля составила 33%. В Санкт-Петербурге этот показатель достиг 13%, а в Краснодарском крае — 7%.

Значительное число жалоб зафиксировано также в Свердловской и Челябинской областях (по 5%), Московской области (4%), в Ставрополье, Нижегородской, Тульской, Ярославской, Ростовской, Самарской областях, Удмуртии и Приморском крае (3%). В Волгоградской, Калужской, Новосибирской, Белгородской, Псковской областях и Башкортостане зафиксировано по 2% жалоб от общего числа.

Ранее в работе мессенджера Telegram также были зафиксированы технические неполадки. Наибольшее количество жалоб поступило из Москвы, где их доля составила 36%, а также из Санкт-Петербурга с показателем 9%.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США создали секретное бюро для защиты от искусственного интеллекта
В России создали спутниковую антенну для интернета в самолетах
Месси перешел в «Спартак»
«Украина идет не туда»: Зеленский объявил войну непокорным депутатам
Водолазы на время прекратили поиск пропавших в Ульяновске детей
IT-эксперт оценил идею ввести цифровой кодекс в России
Таможенники нашли наркотический «сюрприз» в банках с косметикой из Таиланда
Мужчина ходил в туалет по 100 раз в сутки из-за редкого диагноза
Новый случай заражения оспой обезьян зафиксирован в Петербурге
Азиатская страна забила тревогу из-за дефицита топлива и ввела режим ЧС
В Иране открестились от переговоров с США о прекращении огня
Руководство Германии раскололось из-за позиции по Ирану
Сколько человек пострадало при атаке дронов ВСУ на авто под Запорожьем
На Запорожской АЭС замерили радиационный фон после отключения ЛЭП
«Противоречит международному праву»: лидер страны ЕС осудил атаку на Иран
«Ситуация критическая»: экипаж арестованного танкера РФ подал сигнал
Какая зарплата нужна для получения максимальной пенсии в 2026 году
Екатеринбургских школьников решили отучить от мата
Поход на концерт Крида закончился больницей для девочки-подростка
Свердловский детский омбудсмен подвела итоги работы за 2025 год
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

