Врачи нашли связанный с алкоголем необычный симптом рака

Боль в правом подреберье, усиливающаяся после употребления алкоголя, может быть ранним признаком рака, предупредила жительница Великобритании Чарли Шрагер, у которой диагностировали редкий вид онкологического заболевания. История болезни женщины началась в 2021 году, передает Metro.

Позднее британка начала чувствовать постоянную усталость и снижение энергии, не позволявшие вести привычный образ жизни. Шрагер обратилась к врачам, но сначала ей поставили неверный диагноз. Повторное обследование выявило опухоль — у британки обнаружили редкий вид рака желчных протоков.

После операции и курса лечения на время наступила ремиссия, но спустя несколько месяцев болезнь вернулась. Врачи нашли сразу несколько очагов заболевания, что сделало повторное хирургическое вмешательство невозможным и серьезно осложнило терапию. Сейчас Шрагер проходит паллиативное лечение и продолжает искать доступные способы помощи.

