Врачи нашли связанный с алкоголем необычный симптом рака

Metro: боль в правом подреберье после спиртного может быть ранним признаком рака

Боль в правом подреберье, усиливающаяся после употребления алкоголя, может быть ранним признаком рака, предупредила жительница Великобритании Чарли Шрагер, у которой диагностировали редкий вид онкологического заболевания. История болезни женщины началась в 2021 году, передает Metro.

Позднее британка начала чувствовать постоянную усталость и снижение энергии, не позволявшие вести привычный образ жизни. Шрагер обратилась к врачам, но сначала ей поставили неверный диагноз. Повторное обследование выявило опухоль — у британки обнаружили редкий вид рака желчных протоков.

После операции и курса лечения на время наступила ремиссия, но спустя несколько месяцев болезнь вернулась. Врачи нашли сразу несколько очагов заболевания, что сделало повторное хирургическое вмешательство невозможным и серьезно осложнило терапию. Сейчас Шрагер проходит паллиативное лечение и продолжает искать доступные способы помощи.

Ранее главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн заявил, что признаком развития рака кожи могут служить любые свежие или видоизменившиеся новообразования на коже и слизистых оболочках. Специалист перечислил симптомы, при появлении которых следует немедленно проконсультироваться со специалистом.

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
