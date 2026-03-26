В России усилят контроль за безналичной торговлей с 2027 года

Федеральная налоговая служба (ФНС) России планирует с 2027 года внедрить систему контроля над безналичными платежами в розничной торговле, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Даниила Егорова. Проект предусматривает объединение данных кассовой техники и трансакций для проверки полноты учета выручки.

Так как не все компании, к нашему сожалению, четко декларируют все, что у них прошло при расчетах карточками, любой формой безналичного платежа, то примерно 83–84% оборота розницы у нас будет покрыто стопроцентным валидированием, что это учтено в налоговой базе, <…> мы планируем его плавно запускать начиная с 2027 года, — сказал Егоров.

По оценке ФНС, в настоящее время более 80% расчетов в розничной торговле осуществляется в безналичной форме.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко сообщил, что с 1 апреля вступает в силу новый закон о рассрочке, который запрещает продавцам завышать цены на один и тот же товар в зависимости от того, оплачивает его покупатель сразу или вносит сумму частями. Данное изменение направлено на повышение прозрачности рынка и защиту прав потребителей.