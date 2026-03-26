26 марта 2026 в 13:15

В Кремле анонсировали появление нового здания Национального центра «Россия»

Песков: Путин даст старт возведению нового здания Национального центра «Россия»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин положит начало строительству нового выставочного пространства Национального центра «Россия», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, там будут экспонироваться достижения экономики и общества.

Сегодня Путин даст старт строительству Национального центра «Россия» — это новое выставочное пространство, новый центр, где будут экспонироваться все достижения российской экономики, российского общества, социальной сферы России, — сказал Песков.

Он также рассказал, что 26 марта Путин проведет закрытую встречу с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей и приглашенными бизнесменами. По его словам, планируется обстоятельная и продолжительная беседа.

Что касается Украины, по словам Пескова, Россия надеется на проведение нового раунда переговоров, когда позволят обстоятельства. При этом он отметил, что критические для Москвы вопросы по урегулированию конфликта еще не были согласованы.

