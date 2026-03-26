Зеленского заподозрили во лжи после слов о просьбе защитить базы США

Генерал Липовой назвал ложью слова Зеленского о просьбе США защитить свои базы

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Президент Украины Владимир Зеленский солгал, утверждая, что США просили его защитить американские военные базы на Ближнем Востоке, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, таким образом политик стремится обеспечить внимание международного сообщества к своей персоне.

Заявление [Зеленского], что он ведет переговоры и готов оказать США помощь в борьбе с дронами силами, которые есть на Украине, — это полный блеф. Эти слова были тут же разоблачены и обвинены в том, что украинский президент лжет. Он сделал такое высказывание, чтобы остаться в международной повестке, чтобы его страну никто не забывал. Война на Ближнем Востоке отодвинула от Зеленского, в первую очередь, его хозяина — США, и теперь отодвигает и его европейских друзей, которые толкают его в пропасть, — пояснил Липовой.

Ранее Зеленский заявил, что США обратились к Украине с просьбой о помощи на Ближнем Востоке. По его словам, это связано с необходимостью защиты американских военных баз в регионе. Политик отметил, что Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Иордания и Кувейт также выразили желание получить поддержку от Киева.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
