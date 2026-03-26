«Там что-то спрятал»: Путин рассмешил зал на съезде РСПП Путин пошутил, что Шохин не пустил его к своей трибуне на съезде РСПП в Москве

Президент РФ Владимир Путин пошутил, что глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин не пустил его к трибуне на пленарном заседании съезда организации. Когда Путин направился к своему месту выступления, Шохин перенаправил его ко второй трибуне на сцене.

Не пускает, видимо, там что-то спрятал, — отметил российский лидер.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал выступление Путина перед членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей. По его словам, глава государства также проведет отдельную закрытую встречу с членами бюро правления РСПП и приглашенными предпринимателями.

Президент России, выступая на пленарном заседании, заявил, что доверительное сотрудничество бизнеса и государства приобретает особую значимость в текущих условиях. Он отметил, что сейчас на глобальных рынках наблюдается много стресса и неопределенности.