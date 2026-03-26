26 марта 2026 в 15:37

«Коллективная могила»: озвучены риски наземного наступления США на Иран

Американист Дудаков: наземная операция США в Иране грозит массовыми жертвами

Возможное наземное вторжение США в Иран может привести к массовым потерям среди американских военнослужащих, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. В таком случае, по его словам, Республиканская партия может забыть о каком-либо успехе на предстоящих выборах в конгресс.

Наземная операция [США в Иране] может привести к массовым потерям среди американских специальных войск. Это все теоретически возможно. Отдельный вопрос, как на этих островах удерживаться, потому что как только американцы там высадятся, по ним начнут прилетать дроны, ракеты РСЗО, безэкипажные катера и все остальное. То есть это может превратиться в одну коллективную могилу для морпехов. Если обратно в США массово пойдут гробы с американскими флагами, это, конечно, похоронит любые шансы Республиканской партии на предстоящих выборах в конгресс, — высказался Дудаков.

Ранее сообщалось, что глава Белого дома Дональд Трамп рассматривает возможность приказа о начале наземной операции в Иране, однако пока не торопится с этим решением. По информации зарубежных СМИ, его сдерживают два фактора: стремление к скорейшему завершению конфликта и обеспокоенность увеличением числа жертв среди американских военнослужащих.

США
Иран
конфликты
выборы
Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
