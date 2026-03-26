26 марта 2026 в 13:35

В Германии раскрыли, почему Украина больше не получает ракеты Taurus

Политолог Рар: ФРГ не поставляет ВСУ Taurus из-за рисков прямого конфликта с РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Германия не поставляет Украине крылатые ракеты Taurus, поскольку в Берлине осознали риски прямого военного столкновения с Россией, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог Александр Рар. Так он прокомментировал информацию, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц больше не считает необходимым осуществлять отправку данного вида вооружения Киеву. По словам Рара, именно Берлин и Лондон совместными усилиями сделали ВСУ наиболее технически оснащенной армией в Европе.

Британия и Германия вооружили Украину до зубов настолько, что она, по оценкам экспертов, стала наиболее военно-технически оснащенной армией в Европе. Теперь там перешли от чистых поставок ВСУ к поддержке собственного украинского военного производства, например крылатых ракет «Фламинго». Сами Taurus немцы, слава богу, Киеву не поставляют. Берлин осознал риски такого шага, поскольку он мог бы привести к прямой войне между РФ и Германией. Мерц считает, что он обошел эту проблему, снабдив Украину вместе с остальными ведущими странами Европы средствами для собственного производства похожего оружия, — пояснил Рар.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска в ночь на 26 марта нанесли удар по маршруту доставки военных грузов для ВСУ в Одесской области. По его информации, под удар попала паромная переправа в районе города Вилково. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Германия
Украина
Европа
ракеты
Дмитрий Бугров
Наталья Наволоцкая
