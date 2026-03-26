Президент США Дональд Трамп стремится найти причину для отказа от поддержки Украины, ссылаясь на вмешательство Киева в президентские выборы 2024 года, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. Однако, по его мнению, обвинения со стороны американского лидера вряд ли найдут отклик в Европе.

Коррупция на Украине и различные скандалы являются системными. И это все не мешает [Владимиру] Зеленскому (президент Украины. — NEWS.ru) дальше функционировать. Проблема в том, что если бы вся западная верхушка так к нему относилась, это бы ему помешало. Сейчас это только отношение Трампа, то есть влиятельного игрока — США. Но Европа-то за Зеленского, несмотря на все эти инциденты. Поэтому, к сожалению, скорее всего, только поговорят [о вмешательстве Киева в выборы в Штатах]. Возможно, это будет обоснованием для Трампа, чтобы показать республиканцам сущность украинского режима и, условно говоря, снова найти причину не поддерживать Киев, — пояснил Блохин.

Ранее Трамп обвинил Украину в планах помешать ему на выборах президента в 2024 году. Он заявил, что американские спецслужбы перехватили украинские сообщения о заговоре с целью перенаправления средств на переизбрание Джо Байдена.