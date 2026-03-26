26 марта 2026 в 15:14

Стало известно, как Зеленский может всех обхитрить и победить на выборах

Экс-нардеп Царев: Зеленский может выиграть выборы, накрутив электронные голоса

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский может одержать победу на выборах только с помощью фальсификации результатов электронного голосования, заявил NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Олег Царев. Так он прокомментировал слова экс-главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, предрекшего политику новый президентский срок вопреки низкому уровню доверия среди граждан. По словам Царева, на итоги голосования также может повлиять сохранение военного положения в стране.

Если будут неконкурентные выборы, то Зеленский только в этом случае может стать президентом [Украины] еще раз. Если не будет отменено военное положение, значит, сохранятся цензура, монополия власти на СМИ, а любого кандидата, который будет агитировать за мир, сразу же обвинят в измене родине и отправят в СИЗО. Если будут проводить выборы с помощью электронной системы «Дия», то бывший министр информации, нынешний министр обороны [Михаил Федоров] сможет через нее дать любые голоса, какие просто захочется нарисовать Зеленскому. Только в таких случаях он может выиграть, — пояснил Царев.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что Зеленский боится проведения выборов на Украине. По его словам, политик всячески избегает этой процедуры, постоянно выдвигая различные условия.

выборы
Украина
Владимир Зеленский
Киев
Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Александр Ефимов
