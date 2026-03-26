Стало известно, как Зеленский может всех обхитрить и победить на выборах

Стало известно, как Зеленский может всех обхитрить и победить на выборах Экс-нардеп Царев: Зеленский может выиграть выборы, накрутив электронные голоса

Президент Украины Владимир Зеленский может одержать победу на выборах только с помощью фальсификации результатов электронного голосования, заявил NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Олег Царев. Так он прокомментировал слова экс-главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, предрекшего политику новый президентский срок вопреки низкому уровню доверия среди граждан. По словам Царева, на итоги голосования также может повлиять сохранение военного положения в стране.

Если будут неконкурентные выборы, то Зеленский только в этом случае может стать президентом [Украины] еще раз. Если не будет отменено военное положение, значит, сохранятся цензура, монополия власти на СМИ, а любого кандидата, который будет агитировать за мир, сразу же обвинят в измене родине и отправят в СИЗО. Если будут проводить выборы с помощью электронной системы «Дия», то бывший министр информации, нынешний министр обороны [Михаил Федоров] сможет через нее дать любые голоса, какие просто захочется нарисовать Зеленскому. Только в таких случаях он может выиграть, — пояснил Царев.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что Зеленский боится проведения выборов на Украине. По его словам, политик всячески избегает этой процедуры, постоянно выдвигая различные условия.