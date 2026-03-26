26 марта 2026 в 15:55

Путин призвал повышать доступность кредитов для финансирования компаний

Фото: kremlin.ru
В России необходимо повышать доступность кредитов для финансирования капитальных вложений компаний, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Он обратил внимание на фондовый рынок, а также на венчурные схемы, сообщает корреспондент NEWS.ru.

Конечно, для финансирования капитальных вложений компаний важно повышать доступность кредита и других инструментов. Все мы об этом хорошо знаем, включая венчурные механизмы и возможности фондового рынка, — сказал он.

Ранее российский лидер подчеркивал, что доверительное сотрудничество бизнеса и государства приобретает особую значимость в текущих условиях. Он отметил, что сейчас на глобальных рынках много стресса и неопределенности.

Кроме того, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин сообщил, что креативный бизнес получает государственную поддержку при экспорте продукции. По словам парламентария, с февраля 2025 года действует закон о развитии креативных индустрий, который впервые официально признал дизайн, видеоигры, гастрономию и народные промыслы полноценными секторами экономики.

