Путин поручил снизить бумажную нагрузку на медиков и учителей

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXXV съезда Российского союза промышленников и предпринимателей поручил снизить «бумажную нагрузку» на бюджетников. По его словам, важно оптимизировать отчетность в социальной сфере, чтобы стало легче в том числе врачам и педагогам.

Здравоохранению, образованию предстоит оптимизировать отчетность и другую документацию, чтобы врачи, учителя, педагоги могли бы больше времени уделять пациентам, ученикам, студентам, — подчеркнул глава государства.

При этом он отметил, что движение на этом направлении есть и «оно заметное». Наибольших успехов в снижении бюрократизации в бюджетных учреждениях добилось правительство Москвы, резюмировал российский лидер.

Президент России подчеркивал, что в стране создана эффективная система образования в области искусства и культуры, которую важно поддерживать. Он добавил, что молодежь должна иметь возможность не только знакомиться с искусством, но и развивать свои навыки с детства.

Ранее Путин заявлял, что книга сохраняет ключевое значение как источник знаний в современном мире. По его словам, она не только обучает, но и воспитывает нравственные ориентиры.