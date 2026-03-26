В Братске арестовали местного жителя, который стоял на коленях у школы

В Братске полиция арестовала местного жителя, который стоял на коленях у школы, сообщает Angarsky. Он заявил, что хотел выразить почтение к месту, в котором учился.

Сообщается, что инцидент попал на видео. Согласно данным издания, на кадрах видно, как из школы выходит ребенок, видит мужчину и возвращается обратно в здание.

Также стало известно, что в момент происходящего мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства дела выясняет полиция.

