Глава Магнитогорского комбината ответил на вопрос о сокращении сотрудников

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) не планирует сокращать персонал после приостановки работы части агрегатов, сообщил журналистам председатель совета директоров предприятия Виктор Рашников в кулуарах съезда РСПП. По его словам, которые приводит ТАСС, сложившаяся на предприятии ситуация является временной.

Ряд агрегатов временно не работает. Но персонал сокращать мы не будем, просто будем перераспределять на площадки — там, где он недозагружен, перераспределять на те агрегаты, где есть загрузка. Поэтому ничего такого сверхъестественного, — отметил он.

Ранее гендиректор ММК Павел Шиляев объявил о сокращении управленческого персонала на 10% после остановки части агрегатов. По его словам, в 2025 году комбинат работал с загрузкой мощностей на уровне 70–80% и минимальной рентабельностью. Чистый убыток группы по итогам года составил почти 15 млрд рублей. В настоящее время загрузка снизилась до 60%.

Ранее стало известно, что автоконцерн «КАМАЗ» рассматривает возможность введения сокращенной на один день рабочей недели с 1 июня в случае сохранения негативной конъюнктуры на рынке грузовиков. В пресс-службе компании уточнили, что данное решение не затронет подразделения с непрерывным производственным циклом.