Трамп раскритиковал НАТО за позицию по Ирану

Вашингтон не получил поддержки от НАТО в военной операции против Ирана, написал в соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп. По его словам, Соединенные Штаты не забудут об этом.

Страны НАТО не сделали абсолютно ничего, чтобы помочь с <...> Ираном. США ничего не надо от НАТО. Но «никогда не забывайте» этот очень важный момент, — написал Трамп.

Ранее сообщалось, что пять ключевых мировых держав проигнорировали призыв Вашингтона выделить военные корабли для патрулирования и сопровождения коммерческих судов в акватории Ормузского пролива. Франция, Австралия, Китай и Япония уже уведомили американскую сторону о своем отказе присоединиться к предлагаемому альянсу.

Между тем генеральный секретарь Альянса Марк Рютте заявил, что Трамп должен проявить понимание по вопросу помощи стран НАТО Вашингтону в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе. По его словам, им нужно подготовиться.

До этого Трамп заявил, что США больше не нуждаются в помощи стран НАТО из-за их отказа в разблокировке Ормузского пролива. Также в свой черный список американский лидер поместил Японию, Австралию и Южную Корею.