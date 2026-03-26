Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 14:51

Трамп раскритиковал НАТО за позицию по Ирану

Фото: Jim LoScalzo/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Вашингтон не получил поддержки от НАТО в военной операции против Ирана, написал в соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп. По его словам, Соединенные Штаты не забудут об этом.

Страны НАТО не сделали абсолютно ничего, чтобы помочь с <...> Ираном. США ничего не надо от НАТО. Но «никогда не забывайте» этот очень важный момент, — написал Трамп.

Ранее сообщалось, что пять ключевых мировых держав проигнорировали призыв Вашингтона выделить военные корабли для патрулирования и сопровождения коммерческих судов в акватории Ормузского пролива. Франция, Австралия, Китай и Япония уже уведомили американскую сторону о своем отказе присоединиться к предлагаемому альянсу.

Между тем генеральный секретарь Альянса Марк Рютте заявил, что Трамп должен проявить понимание по вопросу помощи стран НАТО Вашингтону в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе. По его словам, им нужно подготовиться.

До этого Трамп заявил, что США больше не нуждаются в помощи стран НАТО из-за их отказа в разблокировке Ормузского пролива. Также в свой черный список американский лидер поместил Японию, Австралию и Южную Корею.

Дональд Трамп
США
НАТО
Иран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Турции не увидели подвижек в переговорах по Украине
Путин дал старт строительству центра «Россия» в Москве
Прокатившийся на Ferrari по набережной блогер купит бойцам СВО машину
МОК принял радикальное решение по трансгендерам
Политолог ответил, чем грозят Зеленскому обвинения Трампа
«Деньги копеечные»: Путин обратился с призывом к бизнесу
В СК раскрыли число уголовных дел по вторжению ВСУ в Курскую область
Три человека стали жертвами атаки на жилой дом в Иране
Раскрыто, почему напавшего на школу челябинца с детства водили по врачам
В НАТО отчитались о резком наращивании расходов на оборону
Стала известна причина смерти актера из «Мы из джаза»
Путин, изменения во внешности, болезнь легких: как живет Михаил Ефремов
Американист назвал условие для начала реального наступления США на Иран
Раскрыто, почему Трамп снова обвинил Киев во вмешательстве в выборы в США
Стоматолог назвал три главных достижения в лечении зубов
«Там что-то спрятал»: Путин рассмешил зал на съезде РСПП
Петербуржцу вынесли приговор за поджог жены в ходе ссоры
Адвокат рассказал, можно ли установить клумбу во дворе жилого дома
Путин призвал повышать доступность кредитов для финансирования компаний
Путин объяснил, чего стоит отказ от суверенитета в современном мире
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.