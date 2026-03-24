Россиянин запрыгнул на капот полицейской машины и поплатился Мужчина получил семь суток ареста за прыжок на авто ДПС в Псковской области

В Псковской области мужчина, запрыгнувший на авто ДПС, получил семь суток административного ареста, сообщает МВД России. Инцидент произошел вечером 18 марта в городе Печоры. Пока инспекторы находились в здании для оформления документов, мужчина забрался на капот патрульной машины и прошелся по нему. После этого он скрылся, но его действия попали на камеры.

Полицейские быстро нашли нарушителя. Им оказался неработающий местный житель. Свой поступок он объяснил желанием произвести впечатление на друзей — до этого он распивал с ними спиртное. Мужчина полностью признал вину и раскаялся.

Ранее в Новосибирской области мужчина разбил стекло автомобиля скорой помощи своим протезом. После этого дебошир заявил, что «поедет сидеть», и попытался сбежать на одной ноге, но его оперативно задержали. Все произошло 15 марта в Искитиме. По информации канала, двое нетрезвых местных жителей напали на бригаду скорой помощи.