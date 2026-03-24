24 марта 2026 в 10:40

Россиянин запрыгнул на капот полицейской машины и поплатился

Мужчина получил семь суток ареста за прыжок на авто ДПС в Псковской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Псковской области мужчина, запрыгнувший на авто ДПС, получил семь суток административного ареста, сообщает МВД России. Инцидент произошел вечером 18 марта в городе Печоры. Пока инспекторы находились в здании для оформления документов, мужчина забрался на капот патрульной машины и прошелся по нему. После этого он скрылся, но его действия попали на камеры.

Полицейские быстро нашли нарушителя. Им оказался неработающий местный житель. Свой поступок он объяснил желанием произвести впечатление на друзей — до этого он распивал с ними спиртное. Мужчина полностью признал вину и раскаялся.

Ранее в Новосибирской области мужчина разбил стекло автомобиля скорой помощи своим протезом. После этого дебошир заявил, что «поедет сидеть», и попытался сбежать на одной ноге, но его оперативно задержали. Все произошло 15 марта в Искитиме. По информации канала, двое нетрезвых местных жителей напали на бригаду скорой помощи.

Военный эксперт обвинил Запад в настраивании Средней Азии против Ирана
Поляки испугались за безопасность страны из-за войны на Ближнем Востоке
В ДНР сурово наказали наемника из Европы
Стала известна новая должность Вяльбе в объединенной федерации лыжных гонок
Адвокат назвала неочевидный способ добиться от заемщика погашения долга
Новосибирцам прислали квитанции с долгом за капремонт в 55 тыс. рублей
Европе предрекли катастрофу из-за отказа от американских ИИ-технологий
В Северной Корее впервые может появиться полиция
Четыре области Украины «погрузились во тьму»
Покупка дома обернулась для американца шокирующей находкой
В Сербии усомнились в возможности засудить НАТО за геноцид в Югославии
Дешевые корпуса для ракет начали штамповать в морском контейнере в США
Крылатые ракеты ВС РФ разносят Киев: удары по Украине 24 марта, куда попали
Экономист ответил, выгодно ли брать отпуск в апреле
Россиянам рассказали, как с 1 апреля изменится закон о рассрочке
В Турции предположили, от чего зависит окончание войны на Ближнем Востоке
Минсельхоз нашел способ поддержать российских аграриев
На свалке нашли бриллианты на более 2 млн рублей
Финансист рассказала, о каких льготах чаще всего забывают россияне
World Athletics сняла с Всероссийской федерации легкой атлетики часть санкций
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
